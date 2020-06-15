Екатерина Катющева, ультрамарафонка и член сборной команды Украины по суточному бегу, погибла во время ультрамарафона "Ультратрейл Куяльник" вечером 14 июня. Краткую биографию спортсменки читайте на Спорт 24.

Краткая биография Екатерины Катющевой

Екатерине Катющевой было 33 года. В кругу спортсменов у нее было прозвище "железная леди". Родилась девушка в селе Адамовка Белгород-Днестровского района Одесской области, пишет 24 канал.

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Катющева – мастер спорта по легкой атлетике, член сборной Украины по 24-часовому бегу с результатом 201 км, многократная участница ультрамарафона на 50-100 км, победительница соревнований "Железный человек-2019" среди женщин и второе в абсолюте. В прошлом году она стала победительницей двух ультрамарафонов в Молдове и Киеве.

Катющева стала первой в истории Одессы девушкой, которая пробежала 100 км. Дистанцию она преодолела за 17 часов и 14 минут.

Также известно, что спортсменка была основателем платформы по продаже книг в Instagram "Книги Украины". На страницу подписались 16 тысяч человек.

Участие на чемпионате мира-2019

В июле 2019 года Екатерина Катющева победила на ультрамарафоне в Киеве и получила право на участие на чемпионате мира-2019. Тогда Катя стала единственной девушкой, которая пробежала до четырех часов, показав результат 3 часа 57 минут 42 секунды.

1 сентября румынский город Брашов принимал чемпионат мира по бегу на 50 км. По итогам соревнований в топ-50 вошли трое украинцев. В соревнованиях среди женщин Екатерина Катющева показала лучший результат среди украинок, заняв 45-е место (3:52.31 ч).

Исчезновение Екатерины Катющевой: что известно

В марафоне Odessa Ultra-Trial Kuyalnik принимают участие более 100 спортсменов со всей Украины. 33-летняя Катющева – уроженка Одесской области, бежала дистанцию около 70 км.

На участке трассы между финишем и деревней Ильинка, когда до окончания пути оставалось около 20 км, женщина исчезла и перестала выходить на связь. Другие участники марафона отметили, что это сложный участок, поскольку здесь затруднен воздухообмен, и в то же время – очень жарко.

Екатерину Катющеву искали участники соревнований, волонтеры с полицией и кинологи с собаками. В итоге девушку нашли через 8 часов после исчезновения. Выяснилось, что она сперва испытала тепловой удар, а затем, когда стемнело, – переохлаждение. После госпитализации врачи отмечали, что ее жизни ничего не угрожает.

Катющеву нашли и доставили в больницу / Фото из фейсбука Игоря Мышко

Уже вечером, 14 июня, стало известно, что Катющева умерла в больнице. Причиной смерти стал инсульт.