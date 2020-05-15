Уникальное место: где состоится бой Усика с Чисорой
Поединок между Александром Усиком и Дереком Чисорой не состоится в первый месяц после возвращения бокса. Для встречи боксеров ищут уникальное место.
Промоутер Эдди Хирн, который организует поединок, сообщил, что бой между Чисорой и Усиком может состояться за пределами Великобритании, информирует Boxing Scene. Предварительно бой должен был пройти в Лондоне.
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Хирн утверждает, что поединок не будет организован в первый месяц после возвращения бокса.
- В Британии с 1-го июня будет разрешено проведение спортивных событий без присутствия зрителей.
Промоутер рассказал, что говорил с менеджером украинца Александром Красюком относительно нового места боя.
"Мы ищем альтернативные локации для проведения боя Усик-Чисора", - сказал Хирн.
Он убежден, что зрители вернутся на трибуны. "Но вопрос заключается в количестве. Сколько их будет? Тысяча? 10 тысяч? 80 тысяч?", – отметил промоутер.
Мы рассматриваем варианты с проведением боев в уникальной среде при не такой большой численности зрителей. Это возможно в Великобритании,
- рассказал Хирн.
Эдди Хирн добавил, что несколько стран предлагают провести топ-поединки. В частности, Хорватия готова принять бой Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым.
"Возможно, мы воспользуемся этим предложением для таких боев, как Усик против Чисоры", – резюмировал Хирн.
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- Сообщалось, что поединок Усика с британцем Дереком Чисорой может состояться в Саудовской Аравии. Эту информацию подтвердил менеджер украинца Александр Красюк.
Поединок между Усиком и Чисорой должен был состояться 30 мая. Однако бой официально перенесли и не назначили новую дату.
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