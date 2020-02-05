Уникальное достижение: 50-летний британец проплыл под Антарктидой

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – 33 года подготовки ради восьми минут при температуре чуть выше нуля. Британец Льюис Пью проплыл под антарктическим ледяным покровом без термокостюма. Таким образом он привлек внимание к климатическим угрозам. На этом останавливаться не собирается – хочет стать первым человеком, который проплывет через Надледниковое озеро.

Также в выпуске: Чтобы подогреть интерес к боксерскому бою, одних только громких имен мало. На помощь приходит искусство "трэш тока", что означает "грязный треп", которое существует, чтобы психологически затравить оппонента. Этим пользовался и Мухаммед Али, который потерпел лишь пять поражений на протяжении всей карьеры. Кто еще использовал этот "трюк" – смотрите в видео. Видео программы "Спорт наизнанку":