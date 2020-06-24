Уникальный рейтинг: Владимир Кличко попал в один ряд с легендарным Тайсоном – фото
Братья Кличко попали в уникальный рейтинг одного из изданий. Владимир и Виталий расположились с лучшими боксерами Тайсоном и Фьюри, но в разных рубриках.
Известное издание SPORTbible составило своеобразный рейтинг современных чемпионов супертяжелого веса – от великих до категории "совсем не боксеры".
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Оба брата попали в рейтинг, но в разные рубрики. Владимиру Кличко в рубрике переоцененных боксеров составили компанию Тайсон и Хэй. Виталий же попал в рубрику элитных спортсменов и расположился в один ряд с Фьюри и Боу.
Рейтинг боксеров
- Великие: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший
- Элитные: Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Риддик Боу
- Переоцененные: Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй
- Хорошие: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд, Майкл Мурер
- Обычные: Энди Руис, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Самуэль Питер, Султан Ибрагимов, Олег Саксай
- Ужасные: Шеннон Бриггс, Бирмейн Стиверн, Николай Валуев, Франк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде
- Вообще не боксер: Чарльз Мартин, Брюс Селдон
Рейтинг издания / SPORTbible