Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объявил об официальных лицах на второй полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором будут соревноваться "Мариуполь" и "Ворскла".

Как сообщает официальный сайт УАФ, игру будет судит Екатерина Монзуль из Харькова, а ее помощниками станут Марина Стрелецкая из Сум и Александра Ардашева из Киева.

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Отметим, в этой игре будет работать система VAR. Видеопомошник рефери – Виталий Романов, его ассистентом будет Андрей Скрипка.

Так получилось, что в этом году полуфиналы Кубка страны разведены на неделю, и именно Монзуль была главным арбитром и первого полуфинала "Минай" – "Динамо", который состоялся 17 июня. В том матче "Динамо" победило 2:0 и теперь ждет соперника по финалу. Доверят ли Монзуль судить и финал, пока неизвестно.

Кубок Украины: главное