Уникальный случай: четверня из Киева сыграла на международном турнире по шахматам (фото)

В Минске на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу для мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет состоялась уникальное событие. На турнире сыграли четыре сестры, которые родились в один день.

Четыре сестры – это Оля, Тина, Алина и Елизавета Прочаевы из Киева. Они выступали в возрастной категории до 10 лет. Также на турнире сыграла и их старшая сестра Нина. Этот случай настолько уникален, что о нем даже написала страница FIDE.

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Всего у семьи Елены и Вадима Прочаевых из Киева шестеро детей. Старший Иван тоже играет в шахматы, но в Минске он уже не выступал, а лишь поддерживал сестер.

На facebook-странице Елены Прочаевой немало фотографий ее дочерей.