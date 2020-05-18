"Бавария" с трудом победила "Унион Берлин": видео

Мюнхенская "Бавария" одержала первую победу после возобновления футбольного сезона в Германии. Действующие обладатели "Серебряной салатницы" одолели "Унион Берлин".

Унион Берлин – Бавария 0:2

Голы: Левандовский, 40 (п), Павар, 80

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Поединок в Берлине лучше начали хозяева, пишет 24 канал. Берлинцы владели инициативой и даже несколько раз потревожили Мануэля Нойера.

Ближе к середине тайма "Бавария" перехватила инициативу: мюнхенцы начали агрессивно действовать через левый фланг.

На 19 минуте после углового гости открыли счет. Мюллер переправил мяч в пустые ворота, но из-за офсайда взятие ворот было отменено.

Легально отличиться "Бавария" смогла под занавес тайма. Неван Суботич в штрафной сбил Горецку – пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал Роберт Левандовский.

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После перерыва "Бавария" действовала более уверенно, но острых моментов от этого не прибавилось. Гости провели второй гол аж на 80 минуте. Павар удачно пробил головой после углового – 2:0.

Благодаря победе "Бавария" продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги. "Боруссия" Дортмунд отстает на 4 очка.

Унион Берлин – Бавария видеообзор матча (*видео доступно по ссылке)

Турнирная таблица Бундеслиги

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