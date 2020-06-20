"Уотфорд" благодаря яркому гола в компенсированное время отобрал очки у "Лестера" в АПЛ: видео
"Лестер" и "Уотфорд" расписали результативную ничью в стартовом матче субботней программы 30-го тура английской Премьер-лиги.
Уотфорд – Лестер 1:1
Голы: Доусон, 90+3 – Чилвел, 90
Смотрите также "Манчестер Юнайтед" в горячем матче вырвал ничью у "Тоттенхэма": видео
Долгое время "лисы" не могли как следует потревожить Бена Фостера, но второй их удар в створ на 90-й минуте стал голевым. Роскошный удар удался Бену Чилвелу.
"Шершни" стремились отыграться и сразу на 93-й им это удалось. Навес в штрафную с углового невероятным ударом через себя замкнул Доусон, вырвав ничью для своей команды.
Видео гола Доусона
- "Лестер" сохранит за собой третье место, но на расстояние в три очка к "лисам" уже завтра может приблизиться "Челси". "Уотфорд" поднялся на 16-ое месте, "шершни" на один балл опережают зону вылета.