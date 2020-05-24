Упал на голову: игрок "Шахтера" Матвиенко получил жуткую травму – видео
Футболист "Шахтера" Николай Матвиенко получил травму в товарищеском матче против "Руха". Защитник не смог продолжить поединок.
На 79-й минуте поединка Матвиенко выпрыгнул, чтобы выиграть верховую дуэль, пишет 24 канал. И игрок "Руха" подсел под Матвиенко и тот сделал жуткий кульбит.
Смотрите также "Шахтер" в свой 84-й день рождения разгромил "Рух": видео
Николай приземлился на голову и смог встать только с помощью медиков "Шахтера".
Видео травмы Матвиенко
Наставник дончан Луиш Каштру решил не рисковать здоровьем футболиста. Защитник покинул поле в сопровождении врачей.
Пока "Шахтер" не сообщает информацию о состоянии Матвиенко.
Кадровые проблемы "Шахтера"
- Травма Матвиенко может стать серьезной проблемой для "Шахтера" перед рестартом сезона. Также в лазарет попал защитник Валерий Бондарь.
- Таким образом, среди номинальных центральных защитников в "Шахтере" остались только Сергей Кривцов и Давид Хочолава.
- Первый матч после перерыва "Шахтер" должен сыграть против "Динамо". Киевляне также имеют серьезные кадровые проблемы.