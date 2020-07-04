Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский заработал пенальти в матче 16-го тура чемпионата Беларуси против "Смолевичей" (3:3).

Брестская команда побеждала со счетом 2:0, но затем трижды пропустила. Милевский заработал пенальти на 81-й минуте, с которого его команда сравняла счет, пишет 24 канал.

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Видео эпизода

Отметим, что двоих других украинцев брестчан, Александра Нойока и Евгения Хачериди, не оказалось в заявке. Ранее сообщалось, что у них подозрение на коронавирус.

Турнирное положение брестского "Динамо"

Брестское "Динамо", которое проиграло в финале Кубка страны, после 16 туров занимает в чемпионате Беларуси четвертое место, отставая от лидирующего БАТЭ на четыре очка

Милевский в текущем сезоне провел за команду в лиге 16 матчей (четыре гола и две результативные передачи), Нойок – 14 (1+3) и Хачериди – 7.