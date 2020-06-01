Полузащитник "Шахтера" Марлос признан лучшим игроком 24 тура Украинской Премьер-лиги. За него отдали голоса все члены экспертного совета УПЛ.

В матче против "Динамо" бразилец с украинским паспортом отметился дублем, благодаря которому "Шахтер" переломил ход встречи и потом в итоге победил – 3:1. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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Марлос – лучший футболист 24 тура УПЛ

Ожидаемо лучшим тренером тура также оказался португальский наставник "горняков" Луиш Каштру.



Луиш Каштру – лучший тренер 24 тура УПЛ

Шахтер – Динамо: главное

"Шахтер" одержал победу в матче со счетом 3:1. "Динамо" из-за поражения опустилось на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

В матче случился скандал. На 19-й минуте футболист гостей Сергей Сидорчук отправил мяч в сетку ворот "горняков", но главный арбитр матча Екатерина Монзуль отменила взятие ворот после использования VAR.

Оказалось, что до удара Сидорчука защитник "Динамо" Денис Попов рукой ударил по лицу полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко. Такое решение Екатерины Монзуль вызвало большое возмущение у футбольной общественности.