У львовских "Карпат" 13 человек заразились COVID-19. Пока клуб не подтвердил информацию официально, но руководство украинской Премьер-лиги (УПЛ) заявило, что следующую игру "львов" также перенесут.

Матч "Ворскла" – "Карпаты" перенесут

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о 13 инфицированных в "Карпатах", сообщает Tribuna.com.

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Он заявил, что УПЛ ждет официальное письмо от "Карпат".

Но пока есть информация, что у них увеличилось количество инфицированных. Сейчас будем с клубами и УАФ проделывать план, что делать дальше. Футболисты должны пойти на двухнедельную изоляцию,

– сказал Дикий.

По его словам, ближайший матч с "Ворсклой", который должен был пройти 7 июня в Полтаве, на 99% не состоится.

"Карпаты" будут доигрывать сезон молодежным составом

Дикий рассказал, что все инфицированные футболисты пройдут самоизоляцию в течение двух недель на клубной базе.

Также он заявил, что "Карпаты" должны вызывать футболистов молодежного состава и провести тестирование на COVID-19.

"Если у них тесты отрицательные, то таким составом "Карпаты" будут доигрывать чемпионат", – сказал Дикий.

Что известно о ситуации в "Карпатах"

В субботу, 30 мая, у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Положительный тест подтвердил Владислав Дубинчак.

По информации СМИ, еще один положительный тест сдал работник клуба и игрок молодежного состава.

Из-за этого поединок "Карпаты – "Мариуполь" не состоялся 31 мая. В "Карпатах" заявили, что клуб не будет обжаловать решение УПЛ, если Лига решит засчитать техническое поражение.

Кстати "Карпаты" покинул очередной легионер

"Мариуполь" не будет протестовать против переноса матча с "Карпатами". Игра может быть перенесена в Мариуполь.

1-го июня "Карпаты" повторно прошли тестирование. Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас и "ТаТоТаке" сообщили о 13 положительных тестах.

Прецедент в Германии

Во второй немецкой Бундеслиге перед рестартом сезона положительные тесты на COVID-19 сдали несколько игроков "Динамо" Дрезден.

Из-за этого клуб пошел на двухнедельную самоизоляцию. Три матча "Динамо" перенесли.

1-го июня клуб провел первый матч после карантина. Дома дрезденцы проиграли "Штутгарту".