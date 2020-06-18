УПЛ перенесла очередной матч "Карпат"
Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) перенесла очередной матч львовских "Карпат". На этот раз перенесена игра львовян с донецким "Олимпиком".
УПЛ частично удовлетворил просьбу "Карпат" о переносе матча 27-го тура против "Олимпика". Об этом информирует сайт УПЛ.
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Когда состоится матч
Встреча состоится не 20 июня, как планировалось ранее, а 21 июня. Начало игры в 17.00.
Место проведения матча будет определено до 19 июня.
"Карпаты" вышли из карантина
В львовском клубе только 16 июня закончился 15-дневный карантин. В течение этого периода футболисты не могли проводить командные тренировки.
Восемь футболистов и пятеро сотрудников "Карпат" все еще имеют признаки COVID-19 и продолжают оставаться изолированными.
Сообщалось, что "Карпаты" просят провести матч с "Олимпиком" 23 июня в Киеве.
Донецкий клуб был бы против. Однако впоследствии в "Олимпик" заявлял, что клуб готов играть в любом городе.
До этого уже был перенос матчей "Карпат" с "Мариуполем", "Ворсклой" и СК "Днепр-1".