Дирекция украинской Премьер-лиги (УПЛ) перенесла очередной матч львовских "Карпат". На этот раз перенесена игра львовян с донецким "Олимпиком".

УПЛ частично удовлетворил просьбу "Карпат" о переносе матча 27-го тура против "Олимпика". Об этом информирует сайт УПЛ.

Кстати Зараженный COVID-19 футболист "Карпат" прогуливался по центру Львова: стало известно состояние игрока

Когда состоится матч

Встреча состоится не 20 июня, как планировалось ранее, а 21 июня. Начало игры в 17.00.

Место проведения матча будет определено до 19 июня.

"Карпаты" вышли из карантина

В львовском клубе только 16 июня закончился 15-дневный карантин. В течение этого периода футболисты не могли проводить командные тренировки.

Восемь футболистов и пятеро сотрудников "Карпат" все еще имеют признаки COVID-19 и продолжают оставаться изолированными.

Сообщалось, что "Карпаты" просят провести матч с "Олимпиком" 23 июня в Киеве.

Донецкий клуб был бы против. Однако впоследствии в "Олимпик" заявлял, что клуб готов играть в любом городе.

До этого уже был перенос матчей "Карпат" с "Мариуполем", "Ворсклой" и СК "Днепр-1".