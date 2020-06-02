Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как были реализованы телевизионные права на поединок 24-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" (3:1). Трансляция матча проходила более чем в 20 странах.

Продажей телеправ занималась непосредственно УПЛ. Матч был продан в Сербию, Словению, Черногорию, Хорватию, Боснию, Македонию, Косово, Чехию и Словакию, сообщает Tribuna.com.

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Также, кроме Украины, он транслировался на территории Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Эстонии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Шахтер – Динамо: главное

"Шахтер" одержал победу в матче со счетом 3:1. "Динамо" после поражения опустилось на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

В матче случился скандал. На 19-й минуте футболист гостей Сергей Сидорчук отправил мяч в сетку ворот "горняков", но главный арбитр матча Екатерина Монзуль отменила взятие ворот после использования VAR.

Оказалось, что до удара Сидорчука защитник "Динамо" Денис Попов рукой ударил по лицу полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко. Такое решение Екатерины Монзуль вызвало большое возмущение у футбольного сообщества.