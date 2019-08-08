УПЛ будет перечислять тысячу гривен в благотворительный фонд "Таблеточки" за каждый забитый гол

Украинская премьер-лига при поддержке благотворительного фонда "Таблеточки" и Favbet объявляет благотворительную акцию "Давай, забивай!". Теперь за каждый мяч, забитый в Favbet Лига, минимум 1 тысяча гривен будет перечисляться в благотворительный фонд "Таблеточки".

Соответствующая информация обнародована на сайте УПЛ. Кроме того, Лига призывает и футбольные клубы присоединиться к этой инициативе.

"Мы с большой радостью и гордостью запустили акцию "Давай, забивай!". Помогать деткам – это на самом деле просто, и мы надеемся этой акцией сделать свой небольшой вклад в работу, которую делают "Таблеточки". Акция является абсолютно открытой, и мы призываем всех – и футбольные клубы, и компании, и просто футбольных болельщиков – присоединиться к ней на любую сумму. Мы безгранично благодарны Favbet за весомый первый взнос. Пусть матчи будут результативными, а детки – здоровыми", – заявил вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский.

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"Таблеточки"Благотворительный фонд, который защищает интересы детей с онкологическими заболеваниями в Украине. Фонд оказывает адресную, психологическую, паллиативную помощь и системно помогает необходимыми медикаментами 17 онкоотделениям по всей Украине.