УПЛ назвала дату и время проведения перенесенного матча "Мариуполь" – "Динамо"

8 Читати новину українською
Мариуполь – Динамо дата и время
Мариуполь – Динамо дата и время / 1927.kiev.ua

Перенесенный матч четвертого тура УПЛ между "Мариуполем" и "Динамо" состоится в среду, 25 сентября, в 17:00.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Премьер-лиги.

Читайте также: В шаге от Евро-2020: шансы Украины выйти на Чемпионат Европы

Там же говорится, что при выборе времени учитывались пожелания и клубов, и канала-транслятора матча, которым в случае с домашними матчами приазовцев выступает ТК "Футбол".

Матч в Мариуполе был перенесен из-за занятости "Динамо" и одноименного клуба в квалификации еврокубковых соревнований, в которых оба клуба выступили неудачно.

В ближайшем матче подопечные Алексея Михайличенко сыграют с "Десной" в воскресенье, 15 сентября. Приазовцы в тот же день будут принимать "Олимпик".

К своим следующим матчам "Динамо" и "Мариуполь" подходят на пятом и девятом местах в турнирной таблице соответственно.

blog_ava
Пэрис Хилтон покупает резиденцию в самом дорогом доме Киева за 4,5 миллиона долларов
сегодня
4251
Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Мариуполь Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
сегодня 10:39 Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
Ігор Саджениця 209
С чего начать: несколько советов, которые пригодятся начинающему в фитнес-зале
10 сентября 22:04 С чего начать: несколько советов, которые пригодятся начинающему в фитнес-зале
60
Роналду оформил покер в ворота сборной Литвы и приблизился к мировому рекорду: видео
сегодня 08:39 Роналду оформил покер в ворота сборной Литвы и приблизился к мировому рекорду: видео
217
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 10 сентября
сегодня 07:34 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 10 сентября
376
Украина – Нигерия: видеообзор товарищеского матча
10 сентября 22:20 Украина – Нигерия: видеообзор товарищеского матча
849
Новости
Больше новостей
Залиште відгук