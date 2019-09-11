УПЛ назвала дату и время проведения перенесенного матча "Мариуполь" – "Динамо"

Перенесенный матч четвертого тура УПЛ между "Мариуполем" и "Динамо" состоится в среду, 25 сентября, в 17:00.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Премьер-лиги.

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Там же говорится, что при выборе времени учитывались пожелания и клубов, и канала-транслятора матча, которым в случае с домашними матчами приазовцев выступает ТК "Футбол".

Матч в Мариуполе был перенесен из-за занятости "Динамо" и одноименного клуба в квалификации еврокубковых соревнований, в которых оба клуба выступили неудачно.

В ближайшем матче подопечные Алексея Михайличенко сыграют с "Десной" в воскресенье, 15 сентября. Приазовцы в тот же день будут принимать "Олимпик".

К своим следующим матчам "Динамо" и "Мариуполь" подходят на пятом и девятом местах в турнирной таблице соответственно.