УПЛ назвала лучшего тренера и футболиста 12 тура

Всеукраинское объединение тренеров признало лучшего наставника и футболиста 12-го тура Favbet Лиги.

Хавбек "Зари" Богдан Леднев получил звание лучшего футболиста 12-го тура чемпионата Украины. Он помог своей команде обыграть полтавскую "Ворсклу" со счетом 4:0. В этой игре перспективный футболист забил гол и отдал результативную передачу.

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В голосовании за лучшего футболиста тура Леднев обошел вратаря "Александрии" Юрия Панькова и своего одноклубника Дмитрия Хлебаса.

В текущем сезоне УПЛ Леднев забил уже 7 голов в 12 турах, это второе место после форварда "Шахтера" Мораеса (11 голов).



Богдан Леднев – лучший футболист 12 тура УПЛ

В свою очередь, наставник черниговской "Десны" Александр Рябоконь признан лучшим тренером 12-го тура УПЛ. Его команда победила в гостях ФК "Львов" со счетом 4:1. Это уже четвертая награда для Рябоконя в текущем сезоне.



Александр Рябоконь – лучший наставник 12 тура УПЛ