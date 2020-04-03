УПЛ не планирует досрочно завершать сезон по примеру Бельгии – СМИ
УПЛ после решения чемпионата Бельгии досрочно завершить сезон и не ждать возможности его восстановить, не рассматривает такую возможность и хочет закончить чемпионат.
По информации SportArena, организаторы турнира не рассматривают вариант досрочного прерывания внутреннего первенства.
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Более того, они уверены в завершении чемпионата из-за решения УЕФА относительно крайней даты финиша европейских лиг – 3 августа. В УПЛ считают, что к этому времени они точно успеют доиграть поединки высшего дивизиона.
Ранее украинским футбольным клубам сообщили, что доиграть чемпионат до конца июня – нереально.
Что известно о паузе в украинском футболе
- УАФ приостановила все футбольные соревнования в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19.
- Сроки возвращения украинского футбола пока неизвестны. Все украинские команды ушли на карантин.
- В УПЛ осталось сыграть 9 тур и матчи плей-офф за еврокубки.
- Также должны состояться матчи полуфинала Кубка Украины и финал в Тернополе.
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