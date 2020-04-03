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УПЛ не планирует досрочно завершать сезон по примеру Бельгии – СМИ

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УПЛ доиграет сезон

УПЛ после решения чемпионата Бельгии досрочно завершить сезон и не ждать возможности его восстановить, не рассматривает такую возможность и хочет закончить чемпионат.

По информации SportArena, организаторы турнира не рассматривают вариант досрочного прерывания внутреннего первенства.

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Более того, они уверены в завершении чемпионата из-за решения УЕФА относительно крайней даты финиша европейских лиг – 3 августа. В УПЛ считают, что к этому времени они точно успеют доиграть поединки высшего дивизиона.

Ранее украинским футбольным клубам сообщили, что доиграть чемпионат до конца июня – нереально.

Что известно о паузе в украинском футболе

  • УАФ приостановила все футбольные соревнования в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19.
  • Сроки возвращения украинского футбола пока неизвестны. Все украинские команды ушли на карантин.
  • В УПЛ осталось сыграть 9 тур и матчи плей-офф за еврокубки.
  • Также должны состояться матчи полуфинала Кубка Украины и финал в Тернополе.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Спорта УПЛ Футбол Спорт
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