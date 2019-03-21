УПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока месяца

2 Читати новину українською
Украинская Премьер-лига
Украинская Премьер-лига

Украинская Премьер-лига начала голосование за лучшего игрока февраля и марта в чемпионате.

В голосовании принимают участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в феврале и марте: 19 тур – Марьян Швед ( "Карпаты"), 20 тур – Александр Караваев ( "Заря"), 21 тур – Виктор Коваленко ( "Шахтёр" ), 22 тур – Виктор Цыганков ( "Динамо").

Читайте также: Календарь матчей второй части УПЛ: когда сыграют "Динамо" и "Шахтёр"

Также в голосовании участвуют Александр Бандура ( "Львов"), Сергей Вакуленко ( "Арсенал–Киев"), Тайсон ( "Шахтёр") и Александр Пихалёнок ( "Мариуполь").

Принять участие в голосовании можно по этой ссылке.

Ранее Спорт 24 писал, что почти все клубы украинской Премьер-лиги, в том числе "Динамо" и "Шахтёр", завышают цифры посещаемости собственных матчей.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Синдром Дауна – не приговор: успешные модели, преподаватели, актеры
сегодня
1526
Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик провел очень необычную тренировку на водоеме: захватывающее видео
сегодня 14:19 Усик провел очень необычную тренировку на водоеме: захватывающее видео
38
Коноплянка забавно потроллил Малиновского в туалете: видео
сегодня 12:43 Коноплянка забавно потроллил Малиновского в туалете: видео
67
Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич
сегодня 11:42 Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич
97
Сербия сыграла вничью с Германией в товарищеском матче: видео голов
сегодня 10:24 Сербия сыграла вничью с Германией в товарищеском матче: видео голов
50
Не подстраиваюсь под соперницу, сама выбираю темп боя, – каратистка Галина Мельник
сегодня 09:02 Не подстраиваюсь под соперницу, сама выбираю темп боя, – каратистка Галина Мельник
Станіслав Безушко 60
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук