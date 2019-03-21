УПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока месяца

Украинская Премьер-лига начала голосование за лучшего игрока февраля и марта в чемпионате.

В голосовании принимают участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в феврале и марте: 19 тур – Марьян Швед ( "Карпаты"), 20 тур – Александр Караваев ( "Заря"), 21 тур – Виктор Коваленко ( "Шахтёр" ), 22 тур – Виктор Цыганков ( "Динамо").

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Также в голосовании участвуют Александр Бандура ( "Львов"), Сергей Вакуленко ( "Арсенал–Киев"), Тайсон ( "Шахтёр") и Александр Пихалёнок ( "Мариуполь").

Принять участие в голосовании можно по этой ссылке.

Ранее Спорт 24 писал, что почти все клубы украинской Премьер-лиги, в том числе "Динамо" и "Шахтёр", завышают цифры посещаемости собственных матчей.

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