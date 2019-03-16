УПЛ перенесет матчи из-за выборов президента Украины: как изменятся даты
Клубы УПЛ на общем собрании единогласно приняли решение перенести матчи чемпионата и Кубка Украины из-за проведения выборов президента Украины.
На повестке дня значился проект изменений в план-календарь УПЛ сезона 2018/19 (2-й этап). Это требование возникло на основании письма Национальной полиции, пишет FootBoom.
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Причиной для таких переносов стала вовлеченность сотрудников правоохранительных органов в обеспечении порядка на президентских выборах. Также учитывалось пожелание главного тренера сборной Андрея Шевченко о переносе 32 тура на конец мая.
Клубы УПЛ единогласно проголосовали за перенос матчей в следующем порядке:
|Матчи 23 тура
|30 марта → 3 апреля (для клубов, участвующих в 1/4 финала Кубка Украины)
|Матчи 1/4 финала Кубка Украины
|3 апреля → 6-7 апреля
|Матчи 26 тура
|20 апреля → 24 апреля
|1/2 финала Кубка Украины
|Даты будут определены дополнительно
|Матчи 32 тура
|26 мая → 30 мая
|Переходные матчи за выход в УПЛ
|29 мая и 2 июня → 4 и 8 июня
К слову, перенос матчей чемпионата Украины из-за выборов может произойти не впервые – в 2015 году во время местных выборов матчи УПЛ были перенесены с октября на декабрь.
Президентские выборы в Украине пройдут в воскресенье, 31 марта. Если никто из кандидатов не наберет больше 50% голосов, в воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур выборов.
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