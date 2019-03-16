УПЛ перенесет матчи из-за выборов президента Украины: как изменятся даты

Клубы УПЛ на общем собрании единогласно приняли решение перенести матчи чемпионата и Кубка Украины из-за проведения выборов президента Украины.

На повестке дня значился проект изменений в план-календарь УПЛ сезона 2018/19 (2-й этап). Это требование возникло на основании письма Национальной полиции, пишет FootBoom.

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Причиной для таких переносов стала вовлеченность сотрудников правоохранительных органов в обеспечении порядка на президентских выборах. Также учитывалось пожелание главного тренера сборной Андрея Шевченко о переносе 32 тура на конец мая.

Клубы УПЛ единогласно проголосовали за перенос матчей в следующем порядке:

Матчи 23 тура 30 марта → 3 апреля (для клубов, участвующих в 1/4 финала Кубка Украины) Матчи 1/4 финала Кубка Украины 3 апреля → 6-7 апреля Матчи 26 тура 20 апреля → 24 апреля 1/2 финала Кубка Украины Даты будут определены дополнительно Матчи 32 тура 26 мая → 30 мая Переходные матчи за выход в УПЛ 29 мая и 2 июня → 4 и 8 июня

К слову, перенос матчей чемпионата Украины из-за выборов может произойти не впервые – в 2015 году во время местных выборов матчи УПЛ были перенесены с октября на декабрь.

Президентские выборы в Украине пройдут в воскресенье, 31 марта. Если никто из кандидатов не наберет больше 50% голосов, в воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур выборов.



Календарь президентских выборов-2019: главные даты

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