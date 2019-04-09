УПЛ перенесла матч между "Карпатами" и "Черноморцем": известна причина

В понедельник, 8 апреля, было изменено время начала матча 25 тура УПЛ между "Карпатами" и "Черноморцем".

"Карпаты" на официальном сайте сообщили, что УПЛ по просьбе "львов" изменила время проведения встречи против "Черноморца". Следовательно, поединок состоится во вторник, 23 апреля, в 18:00.

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Матч должен был состояться в 17 часов, но по просьбам болельщиков львовской команды игру перенесли на час позже. Дата проведения встречи не изменилась – 23 апреля.

Также отмечается, что время проведения матча 26 тура между "Олимпиком" и "Карпатами" не изменилось. Поединок состоится в субботу, 27 апреля, в 17:00.

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