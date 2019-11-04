УПЛ вошла в топ-10 самых молодых лиг Европы: статистика

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Украинская Премьер-лига
Украинская Премьер-лига

Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал результаты анализа данных игроков в 31 национальном чемпионате Европы.

Средний возраст футболистов чемпионата Украины составил 25,6 лет, наряду с австрийской Бундеслигой – десятый результат в Европе. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Самым молодым из европейских чемпионатов оказалась Суперлига Словакии, средний возраст игроков в которой составил 24,31 года.

С чемпионатов большой пятерки самой молодой является французская Лига 1, а возрастной – итальянская Серия А.

Абсолютным лидером по наибольшему среднему возрасту (28 лет) среди 31 исследованного чемпионата оказалась Турция.

К слову, по количеству собственных воспитанников, которые играют в основных командах своих клубов, УПЛ оказалась в середине рейтинга. 18,5% таких футболистов трансформируются в 17-е место.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол УПЛ
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