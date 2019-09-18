Употребление кофе для спортсменов: полезно или вредно?

Не все люди, занимающиеся спортом, правильно питаются. Чаще всего ходят в спортзал или бегают по утрам те, кто ведет активный образ жизни. Поэтому активные люди делятся на две категории: кто пьет кофе перед тренировкой и кто этого не делает по определенным причинам. Прежде чем обвинять друг друга в неправильном подходе, стоит разобраться в том, насколько полезен или вреден кофе перед тренировкой.

Одни его называют смертельным, другие – эликсиром энергии, и так продолжается уже десятки лет. На самом деле все может быть и ядом и лекарством – зависит от количества.

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Конечно, тем, кто привык пить кофе по утрам и не обходится без этого ритуала, отказаться от этого ароматного, бодрящего напитка почти невозможно. Поэтому, если вы отправляетесь на тренировку и хотите выпить перед этим чашечку кофе, то стоит знать, чем кофе полезен и в то же время вреден, и какие преимущества может получить спортсмен от этого напитка.

Биологические процессы в организме

Все мы знаем, что кофеин считается стимулирующим средством. Сейчас дозу кофеина люди пытаются получить из различных продуктов – кофе, зеленый чай, шоколад, орехи. Кофеин в умеренных количествах оспособен оказывать возбуждающий эффект на организм человека. Но также не стоит забывать, что чрезмерное количество кофеина способно навредить здоровью и даже привести к отрицательному результату. Также не нужно злоупотреблять химическими препаратами с такими составляющими, как кофеин.

Если выпить чашку кофе перед тренировкой, то в организме человека повысится активность нервных клеток, что способствует выбросу адреналина во время тренировок. Благодаря этому можно увеличить продолжительность тренировки и, как результат, сжечь больше жира при наименьших усилиях.

Положительные стороны употребления кофе перед тренировкой:

Если пить кофе без сахара и молока, то калорийность напитка будет составлять не более 2 ккал. Также кофе перед тренировкой способствует ускорению метаболизма и сжиганию большего количества жира. Такие свойства кофе порадуют тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Кофеин способствует возбуждению нервной системы и улучшает концентрацию перед занятием. Специалисты утверждают, что кофеин помогает избавляться от мышечной усталости после тренировки и от болевых ощущений.

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Минусы употребления кофе:

Не стоит забывать о неблагоприятных последствиях от употребления кофе. Если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то пить кофе перед тренировкой категорически запрещается. В таком случае лучше вообще не пить этот напиток. Лучше перейти на черный или зеленый чай, также можно пить какао с молоком. Еще с осторожностью следует употреблять кофе тем, кто страдает от гастрита или язвы. Перед тренировкой очень важно, чтобы организм не терял жидкость, а кофе является сильным мочегонным средством. Если вам не важно, какой кофе пить, главное – это кофейный аромат, то лучше обратить внимание на кофе без кофеина. Если у вас нерегулярная тренировка, то пить кофе можно. Но когда вы профессионально занимаетесь спортом, то кофе перед тренировкой лучше не пить вообще, поскольку он воздействует на сердце и является мочегонным средством.

Кофе помогает при похудении

Кофеин – это компонент, который способствует похудению, добавляет выносливости и положительно влияет на качество тренировки. Часто кофеин содержится в добавках для снижения веса и в препаратах для усиления производительности физических нагрузок. Кофеин положительно влияет на метаболические процессы, особенно в совокупности с тренировкой. Еще одним эффектом кофеина является повышение работоспособности. Но стоит быть внимательным, употребляя кофеин перед тренировкой, поскольку побочные эффекты от кофе никто не отменял:

Если пить кофе часто, то может возникнуть бессонница; Приводит к привыканию; Человек может стать бодрым, позже слишком уставшим; Действует как мочегонное средство, приводящее к обезвоживанию; Увеличивает выделение желудочного сока; Повышает давление; Человек становится нервным и раздражительным.

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Поэтому обязательно следует следить за реакцией организма на кофеин, ведь у разных людей она разная. Если тренировка после кофе становится более продуктивной, то можно использовать такой метод. В противном случае нежелательно пить кофе.

Общие рекомендации ценителям кофе и физической активности

Если вы решились сочетать кофе и тренировки, то стоит знать несколько правил:

Действие кофе на организм приходит где-то через час после приема. Пить нужно не более двух чашек в день. Этот напиток нужно употреблять без сахара, поскольку нужно принимать только кофеин. Спортивные напитки с кофеином зачастую имеют в своем составе большое количество сахара, на что следует обращать внимание. Кроме кофе надо пить много воды, поскольку кофеин является сильным мочегонным средством.

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Если хотите увеличить продолжительность тренировки, но к кофе не очень положительно относитесь, то можно заменить зеленым чаем перед тренировкой. Но это не стоит делать людям с сердечно-сосудистыми проблемами, поскольку зеленый чай имеет в своем составе кофеина гораздо больше, чем чашка американо. В зеленом чае его количество составляет 4%, а в американо лишь 1,2%. Только кофеин, который есть в чае, в сочетании с танином медленнее всасывается в кровь, а значит легче влияет на организм. Поэтому следует выбирать, что пить перед тренировкой, в зависимости от того, как тот или иной напиток влияет на общее состояние человека.

Автор: Назарий Дзюбановский