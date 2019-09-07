"Ураган" разгромил "Продексим" в матче за Суперкубок Украины по футзалу

В Черкассах состоялся матч за Суперкубок Украины по футзалу. В нем сошлись действующий чемпион Украины херсонский "Продексим" и вицечемпион Украины, действующий обладатель Кубка Украины ивано-франковский "Ураган".

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "Урагана". Команда забила в ворота соперников сразу семь голов. А Ярослав Лебедь оформил хет-трик. Именно Лебедь и открыл счет в этом матче на 12-й минуте. И он же забил второй гол перед свистком на перерыв.

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Сразу в начале второго тайма в ворота "Продексима" влетел еще один гол. Остальные четыре взятия ворот произошли между 27-й и 37-й минутами.

"Ураган" начинает сезон с победы. "Продексим" перед стартом в Лиге чемпионов потерпел унизительное поражение.