Ассоциация теннисистов-профессионалов очередной раз составила свою подборку самых зрелищных ударов в теннисе. Ну что же, спортсменам есть что взять для своей игры.

Несколькими роликами АТР поделилась в своем инстаграме. Эта рубрика уже считается традиционной. Каждый из болельщиков может проголосовать, какой из ударов им пришелся больше по душе.

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Невероятные навыки. Какой трюк вам понравился больше всего,

– подписали видео.

Что такое АТР?Это ассоциация, которая представляет интересы игроков-теннисистов профессионалов всего мира. Сегодня ATP является организатором и совладельцем наиболее значимого цикла теннисных турниров ATP-тура (ATP-tour).

Пять категорий ATP-tour

Финал Мирового Тура ATP (проводится совместно с ITF);

Мировой тур ATP Мастерс 1000;

Мировой Тур ATP 500;

Чемпионат ATP 250;

Мировой Тур ATP Challenger.

Первые четыре категории турниров – официальные, а пятая – соревнования уровня ATP Challenger Series предназначены для теннисистов-новичков.