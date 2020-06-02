Уроки игры для Надаля, Монфиса и Федерера: видео эффектных теннисных ударов
Ассоциация теннисистов-профессионалов очередной раз составила свою подборку самых зрелищных ударов в теннисе. Ну что же, спортсменам есть что взять для своей игры.
Несколькими роликами АТР поделилась в своем инстаграме. Эта рубрика уже считается традиционной. Каждый из болельщиков может проголосовать, какой из ударов им пришелся больше по душе.
Читайте также Неделю была в шоке: теннисистка вспомнила, как увидела Серену Уильямс голой
Невероятные навыки. Какой трюк вам понравился больше всего,
– подписали видео.
Что такое АТР?Это ассоциация, которая представляет интересы игроков-теннисистов профессионалов всего мира. Сегодня ATP является организатором и совладельцем наиболее значимого цикла теннисных турниров ATP-тура (ATP-tour).
Пять категорий ATP-tour
- Финал Мирового Тура ATP (проводится совместно с ITF);
- Мировой тур ATP Мастерс 1000;
- Мировой Тур ATP 500;
- Чемпионат ATP 250;
- Мировой Тур ATP Challenger.
Первые четыре категории турниров – официальные, а пятая – соревнования уровня ATP Challenger Series предназначены для теннисистов-новичков.