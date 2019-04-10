Уругвайский новичок "Динамо" де Пена дал первый комментарий

Новоиспеченный футболист "Динамо" уругваец Карлос де Пена впервые прокомментировал подписание контракта с киевским клубом.

Де Пена заявил, что подписание соглашения с "бело-синими" – это большой шаг в его карьере.

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"Очень счастлив быть здесь и стать игроком этого великого клуба, известного во всем мире. Все знают "Динамо" как одного из грандов украинского футбола и регулярного участника еврокубков. Это большой шаг в моей карьере. Я первый уругваец в истории клуба, и это отдельно большая честь. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы помочь команде достичь высоких целей", – цитирует футболиста сайт "Динамо".

Футболист уже приступил к изучению языка, чтобы быстрее адаптироваться в новом коллективе.

Так, на мой взгляд, это непременный знак уважения к стране, в которой выступаешь. Уже знаю базовые слова – "привет", "спасибо", "очень рад", "добрый день", "пожалуйста". Также уже могу сказать и такие слова как "дверь", "стол" и "ключи". Изучение языка поможет мне быстрее адаптироваться и привыкнуть к жизни в Украине,

– отметил де Пена.

Также игрок поделился знаниями об украинском чемпионате.

"Всегда ощущаются изменения, когда переезжаешь в другой чемпионат, и это касается любой лиги. Но я сделаю все возможное, чтобы помочь "Динамо". В первую очередь, уменьшить отставание в чемпионате от первого места. Знаю, что у нас впереди выдающиеся матчи. И в дальнейшем я буду старательно работать, чтобы команда добивалась только самых высоких целей", – резюмировал уругваец.

Карлос де Пена подписал с "Динамо" контракт, находясь в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019 с опцией продления.

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