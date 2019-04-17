Уругвайский новичок "Динамо" начал изучение украинского языка: фото
Уже второй новичок "Динамо" начал изучение украинского языка после перехода в столичный клуб.
Карлос Де Пена в своем Instagram сообщил, что начал изучать украинский язык после перехода в "Динамо".
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Карлос Де Пена изучает украинский язык
Ранее украинский язык начал изучать другой новичок "бело-синих" Фран Соль.
Карлос де Пена подписал с "Динамо" контракт, находясь в статусе свободного агента. Последней командой футболиста был уругвайский "Насьональ", в котором он начал свою профессиональную карьеру.
В "Динамо" 27-летнего уругвайца вроде порекомендовал бывший тренер "бело-синих" Леонид Буряк. За всю свою карьеру футболист сыграл 123 матча, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная цена составляет 15 миллионов евро.