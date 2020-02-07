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Уругвайский вратарь пропустил нелепый гол между ног в отборе к Олимпиаде-2020: видео

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Уругвайский вратарь пропустил нелепый гол между ног / Dante Fernández - Focouy

Вратарь молодежной сборной Уругвая Игнасио де Арруабаррена пропустил курьезный гол в матче отборочного турнира Олимпиады-2020. 23-летний голкипер оконфузился в матче против действующих триумфаторов Олимпиады-2016 в Бразилии.

Команды встречались 7-го февраля. Эпизод, который Игнасио хочет стереть из своей памяти, произошел на 40-й минуте поединка.

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Мяч после удара прилетел к ногам голкипера, но футболист его не зафиксировал. Каким-то чудом де Арруабаррена отправил мяч рукой в ворота.

Видео курьезного гола

Матч завершился со счетом 1:1. На 35 минуте за Уругвай голом отметился Угарте.

В группе отбора лидирует Аргентина (3 очка), следом идет Бразилия (2 очка), Уругвай – третий (всего одно очко).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Олимпиада-2022
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