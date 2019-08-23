US Open 2019: украинские теннисистки получили первых соперниц

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Открытого чемпионата США (US Open). Две украинские теннисистки среди сеяных – Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Элина Свитолина, которая посеяна под пятым номером, в первом круге встретится с американкой Уитни Осигве (№107), которая получила от организаторов турнира wild card.

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Украинка восьмой сезон подряд сыграет в Нью-Йорке. Свой лучший результат она показала в 2017 и 2018 годах, когда дошла до четвертого круга.

Даяна Ястремская (№32) в первом матче сыграет против Моники Никулеску (№105). Одесситка впервые будет сеяной на турнире Большого Шлема. В прошлом году Даяна дебютировала на US Open и уступила в первом же матче основной сетки.

Леся Цуренко (№40) в стартовом круге впервые встретится с немкой Моной Бартель (№102). Цуренко восьмой год подряд сыграет в основе. В прошлом сезоне она сумела дойти до четвертьфинала турнира.

Екатерина Козлова (№74) в первом матче сыграет против одной из победительниц квалификации. Это будет пятое подряд выступление для Козловой в основной сетке US Open.

Из украинских теннисисток не смогли преодолеть квалификацию US Open Катарина Завацкая и Ангелина Калинина. Пропустит турнир в США и Марта Костюк.

Не будет представлена Украина в мужской основной сетке на US Open 2019. Единственный представитель Украины Сергей Стаховский не сумел преодолеть квалификацию.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис US Open Леся Цуренко Даяна Ястремская Елина Свитолина
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