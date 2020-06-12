Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что бой украинца Александра Усика с британцем Дереком Чисорой может состояться на территории сада промоутерской компании в Брентвуде в 25 километрах от Лондона. Бой за титул WBO пройдет без зрителей.

Такое известие сообщил промоутер в интервью IFL TV. Ранее он исключал возможность организации боя с Чисорой в саду своего поместья, но теперь Хирн не исключил, что обстоятельства заставят его пойти на такой шаг.

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Неожиданное место боя

Возможно, бой Усика и Чисоры состоится в саду Matchroom Boxing. На этом поединке можно заработать несколько миллионов путем продажи билетов, но сейчас мы не можем рассчитывать на эти деньги,

– заявил Хирн.

По словам промоутера, он не уверен, что Чисора дебютирует в смешанных единоборствах.

Ранее британский боксер Дерек Чисора заявил, что у него есть сомнения, что в ближайшее время удастся организовать поединок с украинцем. Поэтому он не прочь попробовать свои силы в ММА.

Добавим, что промоутер Эдди Хирн, который организует поединок, заявил, что Усик и Чисора сразятся в конце августа. Относительно места боя, то противостояние может пройти за пределами Великобритании. Среди претендентов на бой – Саудовская Аравия.

Что известно о бое Усик – Чисора