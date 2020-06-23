Украинский боксер Александр Усик вскоре может получить бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. В команде британского боксера назвали возможную дату поединка.

Усик и Джошуа встретятся весной

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Джошуа может провести бой с украинцем Александром Усиком весной 2021 года. Об этом сообщает Boxing News 24.

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Джошуа вынужден встретиться с украинцем, ведь Усик – официальный претендент по линии WBO.

У каждого чемпиона есть обязательные претенденты. У Энтони Джошуа их два: Кубрат Пулев, с которым он будет драться в следующем бою, а также Александр Усик,

– сказал Хирн.

Он отметил, что у него возникли проблемы с Усиком.

"Он должен получить шанс побороться за титул чемпиона мира. Возможно, Джошуа сразится с ним весной", – заявил промоутер.

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Усик – Джошуа: главное

Поединок украинца и британца активно начали обсуждать после резонансного заявления главы Top Rank Боба Арума.

Тот сказал, что Усику следует встретиться с Диллианом Уайтом и разыграть право на бой с победителем поединка Энтони Джошуа-Тайсон Фьюри.

Уайт – официальный претендент на титул WBC, которым владеет Фьюри.

В команде Усика резко ответили Аруму. Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усику не нужно драться с Уайтом.

Также сообщалось, что Усик не готов отступить за деньги.

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Следующие бои боксеров

Оба бойца имеют официальных соперников на следующие поединки. Усик должен встретиться с Дереком Чисорой.

Зато Энтони Джошуа ждет защиты титула IBF против Кубрата Пулева. Бой назначен на 25 июля.

Также у Джошуа контракт на два поединка с Фьюри в 2021 году.