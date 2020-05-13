Усик – это хайп, немного "ваты", деньги и отсутствие здравого смысла

Любой человек имеет право на собственное мнение и позицию. Неважно, правильная она или нет, нравится она нам или нет. Это наше право – думать о ком-то или о чем-то со своей субъективной точки зрения. Имеют право на такую позицию и Ломаченко с Усиком.

Когда Усик говорит, что на его имени люди пиарятся и ловят хайп, то это правда. Но не только для тех, кто записывает реакции, но и для самого боксера. Только за последние сутки количество читателей на его странице в Инстаграме увеличилось на две тысячи, пишет 24 канал. Почему это важно? Потому что это деньги.

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Но обо всем по порядку. Для начала надо четко указать несколько неизменных фактов.

Первый факт, который никто не ставит под сомнение – Усик и Ломаченко прекрасные боксеры мирового уровня.

Второй факт. Они бы не стали таким без нас с вами. Потому что именно налогоплательщики, обычные украинцы, оплачивают тренировки, сборы, поездки, зарплаты спортсменам. И без нас с вами были бы двое мужчин Вася и Саша, которые имели бы талант, но не имели будущего. И когда вы скажете, так это же депутаты им деньги давали, я задам вам вопрос – а у кого они эти деньги взяли? Государственный или городской бюджет не принадлежит депутатам. Это деньги налогоплательщиков. Поэтому мы вправе требовать нормального отношения к нам и не угрожать.

Почему реакция на их заявления важна? Важно не просто обзывать их, как это делают многие, а оговаривать проблему. Потому что это не просто Петр из соседнего подъезда, который, когда выпьет, вспоминает как в 2000-х на заработках в Москве классно было. Это два человека, которые имеют влияние: 927 тысяч инстаграм-читателей в Усика и 1,8 миллиона – в Ломаченко. Усик еще и участвует в онлайн уроках для украинских школьников – выступает примером для подражания.

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Почему дальше будет мало про Ломаченко и больше про Усика? Потому что мы не имели публичной позиции первого, он никогда ее не высказывал, а что важно – не пиарился на тяжелых для страны моментах. Он четко идентифицирует себя с русской общиной, прислуживает в русской церкви, не поддерживает Украину, а просто использует. По крайней мере, так кажется, и другое увидеть трудно, потому что он ничего не комментирует.

Любимый тезис украинских спортсменов – "Спорт вне политики". Но если вы так считаете, то для чего привязываете политику к спорту? Не разбираетесь в ситуации в стране, услышали, что какой-то политик плохой от бабушки в магазине, то молчите и не комментируйте. И не нужно говорить, что вас спросили. Ваша позиция становится понятной не только тогда, когда об этом спросит журналист. Ваши посты в соцсетях, сторис, действия являются куда лучшим показателем.

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Никто бы о Крыме Усика не спрашивал в 2016 году, если бы он не продолжал туда ездить. Во время, когда пытали и убивали крымских татар и патриотов Украины, он показывал, что "все гуд". Люди, у которых были гораздо меньшие финансовые возможности и отсутствие уверенности в будущем, уехали с полуострова. А он не смог семью вывести?

Усик сам спровоцировал волну вопросов к себе своей полупозицией. Уж если смотреть в корень его заявлений о Крыме Божьем, то тоже не сходится. Полуостров всегда был родиной татар, русские захватчики, значит Крым Аллаха. Это касается и многих других спортсменов, которые не имеют четкой позиции, а всегда в подвешенном состоянии и пытаются реагировать на ситуацию.

Но по Усику это еще не все. В 2012 году он активно поддерживал "Партию регионов". Вы скажете, что его заставили в федерации, а потом он еще и возмущался в комментариях СМИ, что не знал о партии и все произошло случайно. Но это не правда, потому что, например, тренер этой сборной по боксу Дмитрий Сосновский не ездил. Хотя его участие в мероприятиях партии во Львове точно добавило бы ей голосов. И если тебя уже заставляли ездить, то для чего ты пришел в штаб партии в день выборов и выразил свою поддержку там?

Возможно, он поумнел и спустя 5-7 лет не делал таких глупостей? Но нет! Он противопоставлял себя бывшему президенту Украины Порошенко, комментировал события в стране и вел себя как оппозиционный активист, а не профессиональный спортсмен.

И последний тезис о политике. Война – это не политика. Война – это ее бессилие. Если страны воюют, то политики уже нет.

Бывшая украинская боксерша Алина Шатерникова стала на защиту Усика и Ломаченко, которых теперь еще и внесли в базу "Миротворца". Об этом рассказала сама боксерша в фейсбуке, но сейчас этот пост не доступен (возможно, только не для друзей):

"Да, они не идеальны, как и каждый из нас, они могут ошибаться, как и каждый из нас, они могут быть далеки от реалий событий на Востоке, так в конце концов они могут быть подвержены влиянию адептов Советского Союза. Они просто люди...", – рассказала Шатерникова. В новом своем интервью она вспомнила, что они прославляют Украину, что нельзя нападать на людей за то, что они не поддерживают общую идеологию.

Не забыла сказать, что фильм, в котором они снялись, имеет много хороших месседжей. Здесь сразу вспоминается фраза, что плохой пиар тоже пиар. Можно показывать хорошие сообщения, но важно с кем и где. Но стоит сразу отметить, что Алина поддерживала украинских воинов и не считает россиян братьями.

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Но не все, о чем она говорит, правда. Есть такая программа "Западная граница", каждый сможет найти ее на YouTube. В ней рассказывается о несении службы пограничниками. Есть выпуски из тренировочных баз, а есть из зоны АТО/ООС. Усик принял участие в съемках сразу двух выпусков. В первом он тренировался и провел целый день с военными на полигоне, а в другом поехал в зону ведения боевых действий.

Смотрите видео с Усиком в программе "Западная граница" в зоне АТО/ООС

Например, кроме него в съемках принимал участие Мирон Маркевич, Владимир Езерский и Артем Федецкий. Усик прекрасно знает, что происходит на Донбассе, к чему привела российская агрессия и с кем воюют украинские воины. По Ломаченко уверенности нет, здесь Алина, возможно, и права.

Требовать называть его имя на русский манер, показывать братскую любовь с народом, который пришел нас убивать, который нас ненавидит и кричит, что мы фашисты – это не прославлять Украину. Ты публичное лицо, и не только бои влияют на общественное мнение и прославление страны. Все твои действий важны.

Если вы знаете, какова в Украине общая идеология, то напишите ее. Потому что политики, историки, социологи не знают. Размышления об идеологии, националистической или фашистской – это выдумка российской пропаганды. Они активно привязывали ее к уже экс-президенту, но Порошенко уже как год нет у власти.

Подверглись ли воздействию боксеры российской пропаганды? Да! Хотя параллельно их еще и использовали в информационной войне против украинского народа. Фильм вышел перед 9 мая, днем, который вызывает много эмоций и общественного возмущения.

Алина Шатерникова – это не просто функционер, но и целевая аудитория Усика. С одной стороны украинцы, которые пишут посты и кричат ​​"Герои", "Ты нас прославляешь" после каждого победного боя, с другой стороны те, кто не понимает силы информационного воздействия и гибридной войны, пытаются держаться того, что уже давно умерло – дружбы с Россией, общего пространства и тому подобное. Для первых Усик – казак, который едет в АТО, для других – православный христианин, который говорит о любви, добре, котиках.

Усик хорошо осознает, что делает. Все его действия вызывают информационную волну, добавляют ему узнаваемости, развивают бренд. Но всегда есть предел. Он его перешел. Логическим шагом в его случае было бы убежать обратно в Крым, а фактически в Россию. И Россия объявила, что готова предоставить гражданство. Но резкое заявление его команды о получении гражданства свидетельствует о том, что он заигрался. Резко высказался и сам Усик о том, что Украина – это его страна, что никто ничего не будет ему указывать и тому подобное. Конечно, он не хочет уезжать. В России он не будет особым или не таким. Сельдь никого не поразит, от пропаганды из Кремля уже тошнит и самих россиян. Максимум – пригласят на пару шоу на федеральных каналах рассказать о тяжелой судьбе украинского боксера.

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В Украине он может дальше говорить о братском народе, делать громкие заявления и привлекать внимание не только украинцев, но и россиян, белорусов и других русскоязычных. Вы спросите, для чего ему весь этот хайп? Деньги! В декабре прошлого года Усик и Ломаченко запустили свой бренд одежды, в феврале этого вышла вторая коллекция. Они просто себя рекламируют. А мы им способствуем, так как реагируем, пишем, снимаем видео и помогаем привлекать новых людей.

P.S. Усик обзывал и угрожал участникам войны и гражданам Украины. Но когда он получил реальный вызов выйти на бой и показать на что способен, то сдал назад. Через свой хайп он постепенно начал разрушать еще один свой образ "сильного человека". Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе Богдан Грицай сделал то, о чем подумали многие украинские мужчины, но не испугался бросить вызов. А вот Усик испугался его принять. Все, что он сказал, – это попытка уйти от ответственности за свои слова.