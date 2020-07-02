Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал о непростой победе над латвийцем Майрисом Бриедисом в полуфинале World Boxing Super Series.

Усик рассказал почему подошел к полуфиналу WBSS против Бриедиса не в лучшем состоянии. Также украинец отметил, что позже это сыграло ему на руку. Его слова цитирует Klitschko-brothers.com.

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Подготовка к бою против Бриедиса получилась смазанной. Я пару раз болел, были проблемы внутри лагеря. Это все накладывалось, и вот получился такой Александр Усик. Но на небесах не все просто так: благодаря этому бою мы сделали вывод, каким я буду в финале. Физические кондиции у меня вообще были замечательные, несмотря на то, что пару раз лагерь останавливался из-за моей болезни, а вот тактика очень хромала.

"Мы сидели с Ломаченко, разговаривали, и он сказал: "Слушай, если бы подняли руку Бриедису, то, возможно, я бы даже не удивился". Но когда Василий пересмотрел поединок, то заявил: "Да нет, какой Бриедис?", – отметил Усик.

Усик – Бриедис: главное

Усик победил латвийца решением судей – 114:114, 115:113, 115:113. Поединок прошел 27 января 2018 года в Риге. Украинский боксер вышел в финал World Boxing Super Series, где одолел представителя России Мурата Гассиева.

До боя с Бриедисом был Марко Хук. С немцем украинец разобрался уверенно, но признался, что хотел провести с ним в ринге больше времени – наказать за оскорбления.