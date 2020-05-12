Усик принял вызов на бой, коронавирус у украинского футболиста: новости спорта 11 мая
В понедельник, 11 мая, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.
Усик принял вызов на бой от украинского борца
Александр Усик ответил украинскому борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил. Усик согласился на бой с Грицаем, но по правилам бокса.
Кстати Моя страна – Украина, вы меня отсюда не выгоните: Усик ответил на критику за религиозный фильм
В своем инстаграме Усик опубликовал видеообращение, в котором ответил на критику после участия в российском фильме о церкви.
Почему возник скандал вокруг Усика
Усик и Василий Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.
Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
Спортсмены рассказывают о своей дружбе с русскими и заявляют, что украинцы и россияне – "единый народ".
Поэтому обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". В то же время в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.
Еще один украинский футболист заразился COVID-19
В минском "Динамо" украинский футболист Евгений Чаговец заразился COVID-19. Чаговец стал вторым украинским футболистом после игрока "Миная", который заразился коронавирусом.
Белорусские СМИ сообщали, что в "Динамо" Минск у футболиста обнаружили коронавирус. Из-за этого команда якобы идет на двухнедельный карантин.
Гендиректор клуба Игорь Шлойдо подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус. В то же время он опроверг, что тест показал положительный результат.
"Донбасс Арена" попала в топ-20 лучших футбольных арен мира
Авторитетное испанское издание Marca определило лучший футбольный стадион в мире. Донецкая "Донбасс Арена" заняла 18 место с 9 200 голосами.
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Победителем голосования стал стадион "Аль-Ахли" в Каире, за который проголосовали 124 тысячи человек. На втором месте оказалась арена "Реала" "Сантьяго Бернабеу" (54 тысяч голосов), на третьем – стадион "Барселоны" "Камп Ноу" (32 тысячи).
Новый формат Лиги чемпионов и Лиги Европы
Доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/2020 может произойти в одном городе в формате мини-турнира. УЕФА рассматривает возможность восстановления еврокубковых турниров в августе.
УЕФА уже обсудил возможность проведения последних раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы по схеме мини-турнира. Матчи Лиги чемпионов будут проходить в турецком Стамбуле, где запланирован финал, а поединки Лиги Европы – в польском Гданьске.
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