Усик принял вызов на бой, коронавирус у украинского футболиста: новости спорта 11 мая

В понедельник, 11 мая, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Усик принял вызов на бой от украинского борца

Александр Усик ответил украинскому борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил. Усик согласился на бой с Грицаем, но по правилам бокса.

Кстати Моя страна – Украина, вы меня отсюда не выгоните: Усик ответил на критику за религиозный фильм

В своем инстаграме Усик опубликовал видеообращение, в котором ответил на критику после участия в российском фильме о церкви.

Почему возник скандал вокруг Усика

Усик и Василий Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с русскими и заявляют, что украинцы и россияне – "единый народ".

Поэтому обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". В то же время в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.

Еще один украинский футболист заразился COVID-19

В минском "Динамо" украинский футболист Евгений Чаговец заразился COVID-19. Чаговец стал вторым украинским футболистом после игрока "Миная", который заразился коронавирусом.

Белорусские СМИ сообщали, что в "Динамо" Минск у футболиста обнаружили коронавирус. Из-за этого команда якобы идет на двухнедельный карантин.

Гендиректор клуба Игорь Шлойдо подтвердил информацию о том, что у одного из игроков команды есть подозрения на коронавирус. В то же время он опроверг, что тест показал положительный результат.

"Донбасс Арена" попала в топ-20 лучших футбольных арен мира

Авторитетное испанское издание Marca определило лучший футбольный стадион в мире. Донецкая "Донбасс Арена" заняла 18 место с 9 200 голосами.

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Победителем голосования стал стадион "Аль-Ахли" в Каире, за который проголосовали 124 тысячи человек. На втором месте оказалась арена "Реала" "Сантьяго Бернабеу" (54 тысяч голосов), на третьем – стадион "Барселоны" "Камп Ноу" (32 тысячи).

Новый формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

Доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/2020 может произойти в одном городе в формате мини-турнира. УЕФА рассматривает возможность восстановления еврокубковых турниров в августе.

УЕФА уже обсудил возможность проведения последних раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы по схеме мини-турнира. Матчи Лиги чемпионов будут проходить в турецком Стамбуле, где запланирован финал, а поединки Лиги Европы – в польском Гданьске.

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