Усик принял вызов на бой от украинского борца

Александр Усик ответил украинскому борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил. Усик согласился на бой с Грицаем, но по правилам бокса.

В своем инстаграме Усик опубликовал видеообращение, в котором ответил на критику после участия в российском фильме о церкви.

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Усик заявил, что в последнее время появилось много желающих провести с ним бой.

"Все те, кто хотят вызвать меня на бой, а вас очень большое количество – я не могу всем отвечать и со всеми боксировать", – сказал боксер.

Но появился еще один парень, нужно отдать должное. Он решился и записал видео, респект. Только я не для этого много лет вставал рано утром, надоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. Если вы хотите себя проявить, если вы увидели в моих роликах некий вызов – я, как джентльмен, который исповедует правила, – милости прошу в ринг,

– заявил Усик.

Боксер заявил, чтобы организовать бой нужно договориться.

"Бои без правил – это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. И я не разделяю народ, сейчас же идет разделение. Кто будет болеть за одного, кто будет болеть за другого – и это идет разделение внутри. Мне без разницы, что происходит за территорией моей страны. Мне важно, что происходит внутри", – сказал Усик.

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Усик добавил, что желающему провести с ним бой нужно пройти медосмотр, чтобы врач дал разрешение боксировать.

Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой – ты бросил мне вызов и бросил в меня перчатку. Я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам,

– резюмировал Усик.

Почему возник скандал вокруг Усика

Усик и Василий Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с русскими и заявляют, что украинцы и россияне – "единый народ".

Поэтому обоих боксеров внесли в базу "Миротворец". В то же время в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.

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