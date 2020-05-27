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Усик станцевал под российский хит и спел на французском: видео

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Александр Усик
Александр Усик / Usyk17

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик, выступающий в тяжелом весе, порадовал поклонников новым видео.

В нем Усик спел песню французского исполнителя Кристофа Маэ под названием Il Est Où Le Bonheur, а также станцевал под российский хит "Под гипнозом" в исполнении Artik & Asti. Видео было опубликовано на Youtube-канале Usyk17.

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Дорогие друзья, для всех вас замечательная песня. Там поется о том, что мы ищем счастья извне, а счастье – оно рядом. Оглянитесь по сторонам. Счастье – оно рядом с нами. Ваше здоровье, ваши счастливые дети, ваши жена, муж, мама, бабушка, дедушка, просто близкие люди, друзья... Да просто недруги!

Не ищите счастья где-то за пределами себя, найдите в себе. Радуйтесь тому, что вы дышите, видите, ходите своими собственными ногами. Вот в этом и есть счастье,
– сказал Усик.

Что известно о бое Усик – Чисора

  • Встреча боксеров должна была пройти 23 мая в Лондоне (Англия) на O2 арене. Поединок вынужденно перенесли из-за пандемии COVID-19.
  • На данный момент точная дата боя неизвестна. Вероятно Усик и Чисора встретятся в июле, однако не в Англии.
  • Бой может пройти в Саудовской Аравии. Победитель поединка в будущем получит право встретиться с чемпионом мира Энтони Джошуа.
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Бокс Александр Усик Спорт
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