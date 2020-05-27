Усик станцевал под российский хит и спел на французском: видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик, выступающий в тяжелом весе, порадовал поклонников новым видео.

В нем Усик спел песню французского исполнителя Кристофа Маэ под названием Il Est Où Le Bonheur, а также станцевал под российский хит "Под гипнозом" в исполнении Artik & Asti. Видео было опубликовано на Youtube-канале Usyk17.

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Дорогие друзья, для всех вас замечательная песня. Там поется о том, что мы ищем счастья извне, а счастье – оно рядом. Оглянитесь по сторонам. Счастье – оно рядом с нами. Ваше здоровье, ваши счастливые дети, ваши жена, муж, мама, бабушка, дедушка, просто близкие люди, друзья... Да просто недруги!



Не ищите счастья где-то за пределами себя, найдите в себе. Радуйтесь тому, что вы дышите, видите, ходите своими собственными ногами. Вот в этом и есть счастье,

– сказал Усик.

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