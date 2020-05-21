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Усик и Свитолина в вышиванке: как украинские спортсмены поздравляют с праздником – яркие фото

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Как украинские спортсмены поздравляют с Днем вышиванки
Как украинские спортсмены поздравляют с Днем вышиванки / instagram.com/olgakharlan

21 мая – Всемирный День вышиванки. К празднованию присоединились украинские спортсмены, которые похвастались своими яркими вышиванками.

Украинские спортсмены поздравляют с Днем вышиванки

Легендарный в прошлом боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в своем Инстаграме опубликовал фотографию в вышиванке и заявил, что "все будет хорошо".

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Присоединился к поздравлениям борец вольного стиля, чемпион мира – Жан Беленюк. Народный депутат Украины также опубликовал фотографию в вышиванке в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой прикид на сегодня с днём вышиванки

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Поздравил с Днем вышиванки боксер Денис Беринчик, опубликовав фотографию, на которой в вышиванке он и Александр Усик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вітаю! дорогі друзі )#всеммираидобра

Допис, поширений Денис Беринчик (@berinchyk)

Свою роскошную вышиванку показала едва ли не самая титулованная спортсменка Украины – Ольга Харлан.

Похвасталась вышиванкой лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. "Чтите традицию, которая объединяет целую нацию", – написала Елена.

Единственный украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный тоже присоединился к празднованию и опубликовал фотографию в Инстаграме.


Инстаграм-страница Дмитрия Пидручного / Скриншот

В донецком "Шахтере" решили подарить вышиванку португальском тренеру Луишу Каштру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Із Днем вишиванки! ⠀ Сьогодні перед початком тренування @piat30 від імені команди вручив головному тренеру @luis_castro_official традиційну українську вишиванку. ⠀ Happy Vyshyvanka Day! ⠀ Today, before the start of the training session, Andriy Pyatov gave the manager Luis Castro a traditional Ukrainian embroidered shirt on behalf of the team. ⠀ #ДеньВишиванки #VyshyvankaDay #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #вишиванка #vyshyvanka

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

 

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Денис Беринчик Виталий Кличко Жан Беленюк Ольга Харлан Елина Свитолина Дмитрий Пидручный
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