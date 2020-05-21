Усик и Свитолина в вышиванке: как украинские спортсмены поздравляют с праздником – яркие фото

21 мая – Всемирный День вышиванки. К празднованию присоединились украинские спортсмены, которые похвастались своими яркими вышиванками.

Украинские спортсмены поздравляют с Днем вышиванки

Легендарный в прошлом боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в своем Инстаграме опубликовал фотографию в вышиванке и заявил, что "все будет хорошо".

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Присоединился к поздравлениям борец вольного стиля, чемпион мира – Жан Беленюк. Народный депутат Украины также опубликовал фотографию в вышиванке в Инстаграме.

Поздравил с Днем вышиванки боксер Денис Беринчик, опубликовав фотографию, на которой в вышиванке он и Александр Усик.

Свою роскошную вышиванку показала едва ли не самая титулованная спортсменка Украины – Ольга Харлан.

Похвасталась вышиванкой лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. "Чтите традицию, которая объединяет целую нацию", – написала Елена.

Единственный украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный тоже присоединился к празднованию и опубликовал фотографию в Инстаграме.



Инстаграм-страница Дмитрия Пидручного / Скриншот

В донецком "Шахтере" решили подарить вышиванку португальском тренеру Луишу Каштру.