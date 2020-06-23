Промоутер Эдди Хирн отреагировал на идею главы Top Rank Боба Арума, который предложил свести в ринге украинца Александра Усика и британца Диллиана Уайта. Промоутер считает, что этого делать нельзя.

Об этом сообщает Boxing News 24.

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Бой между Усиком и Уайтом

Арум предложил такой вариант для того, чтобы определить единственного претендента для победителя потенциальной унификации в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Я не хочу ставить их в андеркарте боя Джошуа – Фьюри. Усик и Уайт хотят получить шанс подраться за титул чемпиона мира. Это очень рискованный бой для обоих,

– заявил Хирн.

По словам промоутера, если предложить обоим боксерам такой бой, то они спросят, почему они должны драться между собой.

Усик готов боксировать с любым соперником, но и он, и Чисора сосредоточены на титуле чемпиона мира. Как отметил Хирн, они не должны сражаться друг с другом. Усик и Уайт являются обязательными претендентами для действующих чемпионов.

Промоутер также рассказал, что Джошуа может провести бой с украинцем Александром Усиком весной 2021 года.

Бой Усик – Джошуа: главное

Официально бой должен был состояться еще 23 мая в Лондоне (Англия) на O2 арене. Но поединок вынужденно перенесли из-за карантина

Поединок украинца и британца активно начали обсуждать после резонансного заявления

главы Top Rank Боба Арума.

В команде Усика резко ответили Аруму. Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усику не нужно драться с Уайтом.

Также сообщалось, что Усик не готов отступить за деньги. Ранее сообщалось, что бой может состояться в Саудовской Аравии.