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Усик устроил зажигательные танцы во время урока для школьников: видео

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Александр Усик
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Олимпийский чемпион 2012 года Александр Усик принял участие в проекте "Всеукраинская школа онлайн". Непобедимый боксер снова провел уроки гимнастики.

Александр Усик провел урок вместе с известной украинской певицей Ольгой Поляковой, сообщает 24 канала.

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Видео урока появилось на инстаграм-странице lomus_official. Это общая страница Усика и Василия Ломаченко.

Смотрите видео урока гимнастики с Усиком

Кроме привычных упражнений, Усик и Полякова устроили зажигательные танцы на паркете. Для Усика, который известен своей работой ног в ринге, танцы не составили никакой проблемы.

Участие вj "Всеукраинской школе онлайн" – не новый опыт для 33-летнего Усикf. Ранее боксер и гимнастка Наталья Годунко также провели для школьников урок гимнастики.

Кроме Усика, участие в проекте принимают другие звезды украинского спорта. Среди них игроки сборной Украины по футболу Андрей Пятов, Виталий Миколенко, Сергей Болбат и другие.

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Это видеоуроки, которые ежедневно выходят на украинских телеканалах. Цель – предоставить доступ к качественному образованию украинским учащимся, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Михаил Гема
Теги: Оля Полякова Новости Спорта Школа Украинская школа онлайн Александр Усик Бокс Спорт
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