Усик встретится с победителем боя Джошуа – Фьюри: украинцу нужно сделать два шага
Непобедимый украинский боксер Александр Усик уже через два поединка может встретиться с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри. Для этого украинцу нужно победить в ближайшем поединке Дерека Чисору. Еще одним оппонентом украинца на пути к топ-поединку, вероятно, будет Диллиан Уайт.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался против обязательных защит титулов чемпиона мира, информирует talkSPORT.
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Уайт – официальный претендент на титул WBC, которым владеет Фьюри. Именно с Тайсоном и сотрудничает Боб Арум.
Уайт должен встретиться с Усиком
Арум считает, что британцу Диллиану Уайту следует встретиться с Александром Усиком, чтобы определить оппонента для победителя объединительного поединка между Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.
Арум утверждает, что обязательные защиты не помешают Фьюри встретится с Джошуа.
Все боксерские организации работают над ситуацией с обязательными претендентами. Несправедливо ускорять обязательные защиты или оставлять обязательным претендентам прежние позиции из-за того, что они не могут сражаться в течение большей части года,
– сказал Арум.
Он предлагает, чтобы Уайт подрался за титул временного чемпиона.
"Между тем Джошуа и Фьюри проведут два поединка. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента", – отметил промоутер.
Что известно об Уайте?
- 32-летний британский боксер провел 28 поединков и одержал 27 побед. Единственное поражение Уайту нанес Энтони Джошуа.
- К слову, в двух боях Уайт побеждал Дерека Чисору, который встретится с Усиком.
- В прошлом году Уайт попал в допинг-скандал после боя с Оскаром Ривасом, который состоялся 20 июля.
- После боя выяснилось, что Диллиан Уайт провалил допинг-тест перед боем. UKAD (Британское антидопинговое агентство) опубликовало данные о том, что в допинг-пробе бойца были найдены следы стероида метандиенона (дианобол).
- Впоследствии Уайта оправдали. WBC вернул Уайту титул временного чемпиона и сделал обязательным претендентом.