Усик – Поветкин: промоутер заявил, что украинец может отправить на пенсию россиянина

Британец Эдди Хирн, который является сопромоутером абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, рассказал о том, что переговоры о дебютном поединке украинца в супертяжелом весе против российского боксера Александра Поветкина продолжаются. По его словам, бой против боксера, который в прошлом году претендовал на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, многое скажет о его перспективе.

"Мы ведем переговоры. На мой взгляд, это очень тяжелый бой для дебюта в супертяжелом весе, но им (промоутерам Усика, – Спорт24) нравится этот поединок", – сказал Хирн express.co.uk.

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"Это сложный бой для Поветкина, потому что в действительности его акции только выросли после боя с Джошуа. Он может провести обычный бой, или он может сразу броситься в поединок, который в случае поражения будет означать завершение карьеры, и он также балансирует между риском и вознаграждением", – отметил промоутер.

Поклонникам бокса не нравятся разговоры о соответствующем финансовом вознаграждении, но именно так бои оцениваются командами боксеров. Поветкин не просто заявляет: "дайте мне хорошие деньги, и я согласен", он думает: "Если я проиграю, моя карьера закончится, поэтому я хочу столько, чтобы это того стоило,

– заявил Хирн.

"Усику нравится этот бой, это очень сложный бой для входа в супертяж. Его команда готова драться с любым соперником, и мне это нравится. Повторюсь, что это не означает, что они готовы делать это за копейки, но ему нравятся вызовы. Я считаю, если он встретится с Поветкиным в своем первом бою в супертяжелом весе, это будет большой заявкой", – резюмировал британец.

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