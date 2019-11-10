Усик – Белью, год спустя: чем запомнился этот период для украинского боксера

10 ноября 2018 года в Манчестере проходил один из важнейших боев Александра Усика – против британца Тони Белью. С момента этого мегафайта до сих прошел ровно год. Проведем его оценку и сделаем разбор спортивных успехов и неудач нашего чемпиона.

Сразу после боя Александр заявил, что хочет немного отдохнуть, а затем будет готовиться к переходу в супертяжелую весовую категорию.

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Успешный плановый отдых охватывал несколько популяризационных мероприятий: посещение боксерских поединков, конгрессов, интервью с журналистами иностранных телеканалов. Сначала все шло просто великолепно. Усик стремительно вписывался в компании международных звезд, а различные медиа и бойцовские организации один за другим признавали его лучшим боксером 2018 года и ставили на самые высокие места в pound-for-pound.

Однако, после этих успехов пришли и первые проблемы — выбор будущего соперника. Желающих выходить в ринг против украинца было не много. Шансов на победу мало, а гонорар не такой уж и фантастический. Дилиан Уайт, Дерек Чисора, Джозеф Паркер, Александр Поветкин — все по очереди отказывались от предложения драться с абсолютным чемпионом крузервейта.

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Поиски и переговоры с потенциальными соперниками тянулись до середины весны. И вот наконец, Эдди Хирн официально объявляет 25 мая, в Мэриленде, Усик будет боксировать в главном поединке вечера против камерунца Карлоса Такама. Экс-претендент на титул чемпиона мира провел много хороших поединков в королевском дивизионе: достойно сражался с Джошуа, создал настоящую войну в ринге в боях с теми же близко-топовыми Поветкиным и Чисорой. Фамилия Такама более чем удовлетворила аппетиты фанов.

Однако, этому ивенту не суждено состояться. Причина — травма бицепса у украинца. Месяц на восстановление и перенос дебюта в хэвивейте на осень. Такам меняет промоутера, чем добавляет новую головную боль для руководителя Matchroom Boxing. Опять долговременные поиски оппонента. Им на этот раз стал Тайронг Спонг. Нидерландца суринамского происхождения, который в бокс пришел из кикбоксинга, восприняли довольно скептически. Несмотря на его непобедимую карьеру в 16 боев, достойных оппонентов он еще не имел. Среди преимуществ голландца можно назвать уже упомянутый идеальный рекорд и более высокое, чем у Такама, место в рейтинге WBO.

Но и этот поединок не состоялся. Спонг завалил допинг-пробу. Ему мгновенно находят замену в лице некогда перспективного, а сейчас уже опытного Чезза Уизерспуна. Против него Усик и провел долгожданный дебют. 7 аккуратных раундов и соперник сдается. Небольшая радость как на большие ожидания.

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Год можно назвать на 100% переходным. Один выход в ринг против этого не самого звездного бойца. Ни славы, ни существенных финансовых дивидендов. Главным достижением этого года можно назвать 2-3 килограмма набранной чистой мышечной массы. Однако, этот период и нельзя назвать негативным. Украинец — обязательный претендент по версии WBO. Уже весной, в случае завоевания пояса в хэвивейте, акции уроженца Крыма могут резко взлететь вверх.

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Сейчас карьера Александра выходит на новый этап, будем надеяться, что он станет еще более ярким и зажигательным.