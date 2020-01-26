Усик – Чисора: бой официально утвердят в течение 3-4 дней

Следующим соперником Александра Усика в супертяжелом таки будет британец Дерек Чисора. Промоутер украинца Александр Красюк рассказал новые детали организации поединка.

Красюк объяснил, что Усик проведет бой с Чисорой, чтобы снискать расположение болельщиков. Таким образом, предстоящая встреча украинца с Джошуа соберет большую аудиторию.

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Путь такой: Джошуа сейчас проведет защиту с Пулевым, а Александр Усик встретится с Дереком Чисорой. Тем самым мы получим дополнительный объем аудитории для Усика, поскольку его успешное выступление в этом бою даст ему возможность стать еще более известным и привлечь еще больше внимания к своей персоне,

– цитирует Красюка Luckypunch.net.

Пулев сообщил, что бой с Джошуа состоится в Стамбуле.

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По словам Красюка, пока бой Усик – Чисора не подтвержден официально, поскольку улаживаются последние детали.

По сей день мы не можем подтвердить дату боя Усик – Чисора, потому что у нас есть несколько обязательств, которыми мы занимаемся в данный момент. В течение трех-четырех дней будет принято окончательное решение по поводу даты, места и формата проведения этого поединка,

– резюмировал промоутер.

Что еще известно о бое?

По предварительной информации, поединок Усик – Чисора состоится в марте на O2 Arena в Лондоне.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который сотрудничает с Усиком, заявил, что бой состоится 28 марта.

Усик и Чисора встретился с Чисорой 7 декабря в Саудовской Аравии. Оба посетили реванш Джошуа с Энди Руисом.

Что известно о Чисоре?

Британец дрался с Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей. Впрочем, Чисора больше запомнился скандальными действиями.

В частности, на дуэли взглядов он дал Виталию пощечину. Также Чисора перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.

После боя с Кличко Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы.

На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений). 26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса.