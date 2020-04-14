Усик – Чисора: появилась новая дата поединка
Глава K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал, когда может состояться бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Поединок должен был состояться 23 мая, однако перенесен на неопределенный срок.
Промоутер Усика считает, что бой с Чисорой может состояться уже в июле. По словам Красюка, поединок должен состояться в первую доступную дату.
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Бой с Чисорой перенесен. У нас есть открытая дата. 23 мая поединок не может состояться по объективным причинам. Он должен состояться в первую доступную дату. На наш взгляд, мы думаем, что в июле появится такая возможность. Поэтому мы держим именно эту дату в голове,
– сказал Красюк в эфире инстаграм-канала Ukraine Boxing.
Как известно, Усик и Чисора должны были встретиться 23 мая в Лондоне (Англия) на арене O2. Поединок перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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