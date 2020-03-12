Усик – Чисора: появился горячий проморолик боя
Телеканал Sky Sports представил официальный проморолик поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Боксеры встретятся 23 мая в Лондоне.
Для украинского боксера это будет второй визит на туманный Альбион. Впервые Усик провел бой в Манчестере 10 ноября 2018 года. Украинец нокаутировал Тони Белью и покорил британскую публику.
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Соперник у Усика чрезвычайно сложный. Кроме того, что местная публика обеспечит Дерека поддержкой, у британского боксера большое количество поединков за плечами. Дерек провел 41 бой и одержал 32 победы.
Смотрите проморолик боя Усик – Чисора
На кону поединка не будет стоять чемпионский титул WBO, о чем раньше можно было прочитать в СМИ. Усик является официальным претендентом по этой версии.
Титулом WBO владеет британец Энтони Джошуа. Промоутер Эдди Хирн заявлял, что победитель боя Усик – Чисора в 2020 году сможет встретиться с Джошуа.
Что известно о Чисоре?Чемпион Великобритании (2010-2011), чемпион Европы по версии EBU (2013-2014). Дерек провел несколько поединков с топ-боксерами.
В 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко, в 2014 году – Тайсону Фьюри. Также британец проигрывал Дэвиду Хэю. В то же время в активе Дерека победа над Карлосом Такамом, с которым должен был встретиться Усик.
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