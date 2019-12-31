Усик – Чисора: промоутер назвал дату и место поединка

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о следующем бое Александра Усика в супертяжелом весе. Следующим соперником украинца станет Дерек Чисора или чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

По словам Хирна, Усик будет драться с Чисорой, если WBO не обяжет Джошуа встретиться с украинцем. Хотя WBO ранее дала Джошуа полгода на проведение защиты титула против Усика.

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Как утверждает Эдди, бой Усик – Чисора может состояться в начале марта в британском Манчестере.

Бой Чисора – Усик может состояться 7 марта на Manchester Arena. Дерек Чисора планирует драться с Александром. На этот момент WBO говорит, что Усик – обязательный претендент для Джошуа. А IBF утверждает, что Энтони должен драться с Кубратом Пулевым. Ребята, должен быть какой-то порядок. Мы просто хотим знать, кто будет первым.

Я говорил с Усиком о том, что если нам скажут сначала защищать титул WBO, то Джошуа будет драться с ним. Если нет, он может встретиться с Чисорой, а затем сразиться с победителем боя Джошуа – Пулев. Усик в отличном положении, но, конечно, все теперь хотят увидеть самый большой бой,

– сказал Хирн в интервью IFL TV.

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Также существует вероятность, что Усик в следующем поединке сразится за титул WBO, но не с Джошуа. Соперником Усика может стать Джозеф Паркер.

По информации СМИ, это произойдет, если Джошуа откажется проводить защиту титула WBO и встретится с обязательным претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым.

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