Усик – Чисора: промоутер назвал место и дату боя

Следующим соперником украинца Александра Усика станет британец Дерек Чисора. Сам бой тоже состоится в Великобритании.

Информацию об этом подтвердил промоутер Эдди Хирн. По его словам, летом в Британии состоятся три топ-поединка. Первый из них – это бой между обладателем титулов WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа против претендента болгарина Кубрата Пулева. Скорее всего, этот бой состоится на новом стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне. Энтони Джошуа настаивает на том, чтобы драться дома. Хотя сам Пулев заявлял, что такой бой примет Стамбул.

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Второй бой – это как раз Усика против Чисоры. Он тоже состоится в Англии летом 2020 года.

"Для боя Усик – Чисора практически все готово. Это заняло чуть больше времени, поэтому бой состоится на несколько недель позже ожидаемого", – заявил Хирн.

Перед тем агент Усика Александр Красюк заявлял, что бой может состояться уже в марте в Лондоне.

Что касается третьего поединка, который летом примет Англия, то это между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

Стоит отметить, Хирн заявил, что все три боя пройдут летом в Англии. Однако точные даты и места боев будут объявлены позже. Но отметим, что летом состоится Евро-2020. Лондон примет три матча группового этапа (14, 19 и 23 июня), 1/8 финала (27 июня), два полуфинала (7 и 8 июля) и финал (12 июля). Все они состоятся на стадионе "Уэмбли".