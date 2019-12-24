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Усик – Чисора: промоутер рассказал новые детали поединка

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Александр Усик / 24 канал

Промоутер Дэвид Хэй рассказал об организации поединка между Дереком Чисорой и Александром Усиком. Промоутер Чисоры заявил, что в ближайшие 7-10 дней будет больше новостей.

Хэй заявил, что поединок между Чисорой и Усиком будет за звание обязательного претендента на пояс WBO. Хотя WBO уже давно предоставила украинцу статус обязательного претендента и обязала Энтони Джошуа провести защиту.

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Организация боя идет в правильном направлении. Дерек хочет этот поединок, Усик – тоже. Сейчас многое зависит от WBO и IBF, смогут ли они пойти навстречу этому бою. Уверен, этот поединок состоится.

Все хотят его увидеть. Потенциально он будет за звание обязательного претендента на пояс WBO. Скрестил пальцы, надеюсь, в ближайшие 7-10 дней будет больше новостей,
– сказал Хэй ютуб-каналу iFL TV.

Что еще известно о бое Усик – Чисора?

Сопромоутер Усика Эдди Хирн рассказал, что следующий бой украинец проведет весной 2020 года против Дерека Чисоры.

После этого поединка боксер якобы сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев. Хирн заявил, что бой может состояться в марте в Англии.

Впрочем, промоутер Александр Красюк призвал не верить этой информации и не делать поспешных выводов.

Свой последний бой украинец провел в октябре. Усик дебютировал в супертяжах с победы над Чаззом Уизерспуном после семи раундов.

Зато Чисора 26 октября по итогам 4 раундов победил Прайса.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Александр Усик Бокс
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