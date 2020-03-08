Усик – Джошуа: бой состоится в 2020 году
Поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и Александром Усиком может состояться в 2020 году. Промоутер британца Эдди Хирн рассказал детали организации поединка.
В комментарии Boxingnews24 Хирн сказал, что Джошуа и Усик встретятся, если не удастся организовать британцу бой за звание абсолютного чемпиона мира.
Впрочем, Усику нужно 23 мая победить британца Дерека Чисору. Именно победитель этого поединка получит шанс встретиться с Джошуа.
Стоящее Промоутер заявил, что Усик мешает организации боя Фьюри – Джошуа
Усик – претендент на бой с Джошуа, но сначала ему нужно победить Чисору. Если Энтони не сразится с Фьюри или Уайлдером, то в случае победы над Пулевым в декабре он проведет бой с победителем боя Усик – Чисора,
– заявил Хирн.
Также Хирн заявил, что поединок Усик – Чисора не является отборочным. Впрочем, промоутер подчеркнул, что если побеждаешь первый номер рейтинга WBO, то обычно перенимаешь этот статус.
Так Хирн намекнул, что Усик, который является первым номером в рейтинге WBO, может потерять свой статус, если проиграет Чисоре.
По информации СМИ, уже на следующей неделе о бое Усика с Чисорой объявят официально. 13 марта должна состояться пресс-конференция, которая будет посвящена встрече.
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- Предыдущий бой Усик провел 12 октября 2019 года в Чикаго (США). Украинец дебютировал в супертяжелом весе, одолев Чазза Уизерспуна.
- Зато Энтони Джошуа в декабре того же года провел матч-реванш против Энди Руиса и победил решением судей.
- Следующий бой британец проведет в июне против Кубрата Пулева. На кону поединка будет стоять титул IBF.