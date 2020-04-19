Усик – Джошуа: британец назвал условие для проведения боя
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа утверждает, что примет вызов Александра Усика. Однако, по словам британца, Усик только третий в очереди на бой с ним.
В комментарии Sky Sports Джошуа заявил, что примет все вызовы. Однако потенциальные соперники должны стать в очередь.
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"Да, пусть становятся в очередь. Вы знаете, что у меня есть, посмотрев в послужной список. Я приму все вызовы", – сказал Энтони.
По словам Джошуа, он заслужит уважение в супертяжелом дивизионе, если не будет уклоняться от поединков.
"Усик, Фьюри, Уайт, Уайлдер – они все в моем списке, бесспорно", – утверждает британец.
В отношении Усика, то британец заявил, что встретится с украинцем, если Диллиан Уайт и Тайсон Фьюри не потребуют боя.
"Усик – претендент по линии WBO, и если Уайт с Фьюри отступят, я приму его вызов без сомнений", – подытожил Джошуа.
Кстати Джошуа назвал проблемы, которые ждут Усика в бою с Чисорой
- Бой между Усиком и Джошуа имел все шансы состояться уже летом 2020 года. Украинец – официальный претендент на титул WBO, которым владеет Энтони.
- Впрочем, британец решил провести защиту пояса IBF против Кубрата Пулева. Сейчас этот бой перенесен.
- В то же время Усик должен встретиться с Дереком Чисорой. Потенциально победитель поединка выйдет на встречу с Джошуа. Но бой Усик – Чисора также перенесено.
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